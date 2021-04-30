Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года

Президент России Владимир Путин выпустил Указ о нерабочих днях 4–7 мая. Он сообщает, что это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Работодатели должны будут сами определить порядок работы и численность сотрудников в этот период. Решение должно быть оформлено внутренним документом. Наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2021 года и коснутся многих россиян.

Удаленка для пенсионеров не обязательна

С 1 мая работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.

Продажа машин через Госуслуги

С 1 мая появится сервис продажи и покупки автомобилей на государственном портале Госуслуг, а сведения о смене собственника будут отправляться в ГИБДД автоматически. Сделать это смогут только пользователи с верифицированными аккаунтами. На Госуслугах уже есть соответствующие разделы, в которых прописан порядок действий и все необходимые для процедуры документы.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

С 1 мая за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в общественном транспорте, штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для кондукторов или контролеров — до 30 тыс. рублей.

Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути

С 1 мая за нарушение правил проезда через железнодорожные пути придется платить 5 тыс. рублей. Сейчас штраф — 1 тыс. рублей. Такое же наказание грозит за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). В ряде случаев предусмотрен либо штраф, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Предупреждение банкротства НПФ

С 1 мая устанавливаются меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить их непрерывную работу и минимизировать негативные последствия для клиентов фондов.

Появится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, пропишут особенности функционирования временной администрации НПФ и другое.