Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2021 года и коснутся многих россиян.
Длинные майские выходные
Президент России Владимир Путин выпустил Указ о нерабочих днях 4–7 мая. Он сообщает, что это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Работодатели должны будут сами определить порядок работы и численность сотрудников в этот период. Решение должно быть оформлено внутренним документом. Наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.
Удаленка для пенсионеров не обязательна
С 1 мая работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.
Продажа машин через Госуслуги
С 1 мая появится сервис продажи и покупки автомобилей на государственном портале Госуслуг, а сведения о смене собственника будут отправляться в ГИБДД автоматически. Сделать это смогут только пользователи с верифицированными аккаунтами. На Госуслугах уже есть соответствующие разделы, в которых прописан порядок действий и все необходимые для процедуры документы.
Штрафы за высадку детей-безбилетников
С 1 мая за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в общественном транспорте, штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для кондукторов или контролеров — до 30 тыс. рублей.
Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути
С 1 мая за нарушение правил проезда через железнодорожные пути придется платить 5 тыс. рублей. Сейчас штраф — 1 тыс. рублей. Такое же наказание грозит за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). В ряде случаев предусмотрен либо штраф, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.
Предупреждение банкротства НПФ
С 1 мая устанавливаются меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить их непрерывную работу и минимизировать негативные последствия для клиентов фондов.
Появится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, пропишут особенности функционирования временной администрации НПФ и другое.
Госуслуги будет легче получить
С 1 мая функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы — например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.
Льготы при поступлении для детей полицейских и росгвардейцев
С 1 мая предоставляется преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии.
Раньше право на приоритетное поступление в профильные учебные заведения было только у детей военных.
Ограничения для грузовиков на МКАД
С 5 мая вступит в силу ограничение на въезд транзитных грузовиков массой более 3,5 т на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Такие грузовики смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108, такие же правила введут и для иностранных перевозчиков.
Кешбэк за детский лагерь
С 20 мая стартует программа детского туристического кешбэка — возврата 50% стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря при оплате картой "Мир". Она рассчитана на поездки детей с середины июня.
Упрощение получения налоговых вычетов
С 21 мая для получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов будет достаточно подать заявление в "личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС. Представлять при этом подтверждающие документы не нужно. Закон касается вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.
Цифровые финансовые активы
31 мая истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.