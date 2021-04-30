Мишустин назвал важным развитие приложения "Путешествуй без ковид"

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к совместным действиям в борьбе с коронавирусом. По его мнению, развитие мобильного приложения "Путешествуй без ковид" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.

"Одной из главных тем нашей повестки по-прежнему остается борьба с коронавирусом, тем более, что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания", - сказал председатель российского правительства, открывая в пятницу заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По его оценке, "необходимы совместные системные меры, которые позволят сдерживать распространение инфекции".

Глава кабинета министров напомнил, что запущено "удобное и надежное мобильное приложение "Путешествуй без ковид", в которое загружаются [полученные] отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях". "Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан", - отметил Мишустин.

Он считает важным "развивать приложение, в том числе за счет включения в него данных о вакцинации". "Считаю, что его широкое использование позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение, в котором нуждаются наши граждане", - подытожил премьер-министр РФ.