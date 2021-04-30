Институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину от COVID-19 для животных

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тыс. доз. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ", - сказала она. "Максимальный объем до 3 млн доз в месяц - это на сегодня. В перспективе, при наличии заказа, этот объем может быть увеличен до 5 млн", - добавила советник главы Россельхознадзора.

Партия произведенной вакцины будет направлена в Москву, Московская область, Республику Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти. "Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных COVID-19 производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", - заключили в ведомстве.

Регистрация за рубежом

Россельхознадзор готовит регистрацию вакцины от COVID-19 для животных в ЕС. "Интерес к российской вакцине "Карнивак-ков" проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Порядка 20 организаций готовы на переговоры по обсуждению регистрации и поставок препарата в свои страны. Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса", - сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.