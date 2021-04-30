Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Граждане России не входят в число пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

"Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало", - сказал он.

В настоящее время на территории Киргизии проживает несколько десятков тысяч граждан России.

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.