{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обновлено 

Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

На территории Киргизии проживает несколько десятков тысяч граждан России, указали в посольстве РФ в Бишкеке

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Граждане России не входят в число пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

"Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало", - сказал он.

В настоящее время на территории Киргизии проживает несколько десятков тысяч граждан России.

Ситуация в районе спорного водозабора "Головной", расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля, а днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших.

Теги
КиргизияТаджикистанРоссияОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости удалить еще 1 тыс. твитов
Администрации соцсети необходимо до 15 мая привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ, добавили в ведомстве
Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости удалить еще 1 тыс. твитов
Читать полностью