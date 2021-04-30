Премьер Белоруссии отметил успехи России в разработке вакцин против коронавируса

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает успешной работу российских специалистов по разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом глава белорусского правительства заявил в пятницу, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Хотел бы подчеркнуть успехи Российской Федерации в разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Тот факт, что даже ряд западных стран, превозмогая себя, записывается в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом", - отметил Головченко.

Он поблагодарил Россию за своевременную поставку вакцины в Белоруссию, а также за помощь в организации ее производства. "Борьба с пандемией показала нам реальный эффект от совместных усилий в этой сфере, а также преимущества коллективных мер в обеспечении стабильности экономик в условиях ковидных шоков", - сказал белорусский премьер. По его словам, постепенное снижение заболеваемости в странах ЕАЭС дает повод для "оптимизма в отношении скорого восстановления, закрепления позитивного тренда в экономиках наших стран". "В качестве дополнительной меры стимулирования деловой активности призываю коллег рассмотреть вопрос о более активном и динамичном возобновлении пассажирского сообщения в рамках нашего союза", - заявил премьер Белоруссии.

Головченко также предложил в рамках ЕАЭС разработать документ по обеспечению санитарной и биологической безопасности. "Возможно, нам следовало бы подумать о разработке стратегии биологической и санитарной безопасности стран союза", - отметил глава правительства Белоруссии.