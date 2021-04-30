Благодатный огонь доставят в 25 городов России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь к Пасхе доставят в 25 городов и регионов России, сообщили в пятницу в Фонде Андрея Первозванного.

Среди городов и регионов, в которые будет доставлен Благодатный огонь, - Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск. Огонь также доставят верующим в Ямало-Ненецкий АО, Киров, Калугу, Ярославль и Тверь.

"Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах", - говорится в сообщении.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он появляется в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.