У посольства РФ в Израиле нет данных о россиянах, пострадавших на горе Мерон

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Посольство РФ в Израиле не располагает данными о погибших или пострадавших в результате давки на горе Мерон на севере еврейского государства во время празднования Лаг ба-Омер. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе российского дипломатического представительства.

"Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан РФ нет. Конкретных обращений в Генеральное консульство РФ в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства РФ в Тель-Авиве не поступало. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной", - сказала дипломат в ответ на соответствующий запрос агентства.

По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое, указывает радиостанция. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия на горе Мерон. Полиция Израиля начала расследование инцидента, о причинах трагедии пока говорить рано, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе израильской полиции.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.