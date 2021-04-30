Объем средств на соцконтракты для помощи семьям увеличили в семь раз в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в этом году направят свыше 226 млн рублей на социальные контракты для нуждающихся семей, это в семь раз больше, чем в прошлом, сообщил ТАСС министр социальной защиты населения региона Александр Дорофеев.

"В этом году Хабаровский край впервые получил финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятия. Размер субсидии составляет 226,7 млн рублей, это позволило в семь раз увеличить объем средств, направленных на социальные контракты по сравнению с 2020 годом", - сказал Дорофеев.

Социальные контракты заключаются с малоимущими семьями с детьми с 2012 года, за восемь лет такой мерой поддержки воспользовались более 27 тыс. семей. Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть свое дело, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. В этом году круг получателей расширили, социальный контракт стал доступен и для трудоспособных граждан и пенсионеров, чей среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

По соцконтракту семьи могут получить до 250 тыс. рублей на свое дело, до 100 тыс. рублей на личное подсобное хозяйство - можно купить технику и скот. Деньги можно получить на время поиска работы, а также на обучение дополнительным навыкам и специальностям. А для жителей северных Аяно-Майского и Охотского районов увеличен критерий нуждаемости при определении права на социальный контракт до полуторакратной величины прожиточного минимума, уточнил министр.

"В этом году уже заключено 559 социальных контрактов на сумму 26,9 млн рублей, из них большая часть - на личное хозяйство, свыше 30 - на свое дело, 40 - на поиск работы и обучение", - сказал Дорофеев.

Он добавил, что за счет соцконтракта только за последние два года из трудной жизненной ситуации вышли свыше 8,2 тыс. человек.