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Путин поздравил с 50-летием Большой московский цирк

Президент отметил его неповторимую атмосферу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского, отметив его неповторимую атмосферу радушия и гостеприимства. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Большой московский цирк по праву славится поистине уникальными архитектурными решениями и, конечно, неповторимой атмосферой радушия и гостеприимства, является настоящим центром притяжения для зрителей всех возрастов и поколений", - указывается в поздравлении главы государства.

Говоря об артистах цирка, Путин отметил их высочайшую квалификацию, принадлежность к прославленным творческим династиям. "Вы бережно храните замечательные традиции отечественной цирковой школы, воплощаете в жизнь разнообразные и всегда интересные проекты", - добавил президент.

Цирк на проспекте Вернадского является одним из самых крупных в Европе. Вместимость зрительного зала превышает 3,3 тыс. мест, высота амфитеатра - 36 м. Он имеет пять сменяющихся манежей - водный, иллюзионный, конный, ледовый и световой. Необходимость создания в Москве нового цирка появилась в середине 1960-х годов, так как здание единственного на то время столичного цирка на Цветном бульваре уже не могло вместить всех желающих. Кроме того, технического оснащения сцены становилось недостаточно для новых жанров циркового искусства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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