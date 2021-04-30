Путин поздравил с 50-летием Большой московский цирк

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского, отметив его неповторимую атмосферу радушия и гостеприимства. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Большой московский цирк по праву славится поистине уникальными архитектурными решениями и, конечно, неповторимой атмосферой радушия и гостеприимства, является настоящим центром притяжения для зрителей всех возрастов и поколений", - указывается в поздравлении главы государства.

Говоря об артистах цирка, Путин отметил их высочайшую квалификацию, принадлежность к прославленным творческим династиям. "Вы бережно храните замечательные традиции отечественной цирковой школы, воплощаете в жизнь разнообразные и всегда интересные проекты", - добавил президент.

Цирк на проспекте Вернадского является одним из самых крупных в Европе. Вместимость зрительного зала превышает 3,3 тыс. мест, высота амфитеатра - 36 м. Он имеет пять сменяющихся манежей - водный, иллюзионный, конный, ледовый и световой. Необходимость создания в Москве нового цирка появилась в середине 1960-х годов, так как здание единственного на то время столичного цирка на Цветном бульваре уже не могло вместить всех желающих. Кроме того, технического оснащения сцены становилось недостаточно для новых жанров циркового искусства.