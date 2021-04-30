Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 731

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 725 в Санкт-Петербурге, 651 - в Московской области, 230 - в Ростовской области, 171 - в Нижегородской области и 170 - в Самарской области.

В настоящее время в России болеют 267 214 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 397 против 364 днем ранее, до 110 128. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,29%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 57 смертей, в Санкт-Петербурге - 33, в Московской области - 20, в Нижегородской - 16, в Самарской - 15.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 406, до 4 427 946. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 011 пациентов в Санкт-Петербурге, 517 - в Московской области, 211 - в Псковской области, 205 - в Ростовской области и 189 - в Нижегородской области.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 662 против 3 215 днем ранее, до 1 092 811. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%.

Количество летальных исходов из-за новой болезни за сутки возросло на 57, до 18 315.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 008 пациентов. За все время выздоровели 991 419 человек. В настоящее время в столице болеют 83 077 человек.