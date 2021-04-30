Коэффициент распространения коронавируса в России составляет 0,96

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд держится на уровне 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в среду и четверг, показатель в пятницу остается выше единицы в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге и Подмосковье (1,03).

В Красноярском крае коэффициент равен 0,99, в Ростовской области - 0,97, в Москве - 0,96, в Воронежской и Иркутской областях - 0,95, в Свердловской области - 0,93, в Нижегородской - 0,92. В Архангельской области показатель опустился до 0,89, для региона это минимум с 16 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.