В Москве в апреле выявили на 37% больше заболевших коронавирусом, чем в марте

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число выявленных в Москве в апреле случаев заражения коронавирусом более чем на треть превысило показатели марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 30 апреля штаб сообщил о 66 071 новом случае заражения в столице против 48 264 с 1 по 31 марта (рост на 36,9%). Количество заболевших за месяц оказалось максимальным с января.

При этом в России в целом заболеваемость снижается: если в марте штаб сообщал о 299 016 заразившихся, то в апреле - о 260 193 (снижение на 13%).

Число летальных исходов в РФ из-за коронавируса в апреле, по данным оперативного штаба, оказалось заметно меньше, чем в марте, - 11 278 против 12 728. Однако летальность новой инфекции возросла с 2,17% до 2,29%.

Серьезно сократилось и число выздоровевших после заражения коронавирусом в РФ : если в марте штаб сообщал о 354 375 вылечившихся, то в апреле - только о 261 774 (снижение на 26,1%).

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, за месяц уменьшилось с 280 073 до 267 214. Таким образом, сейчас в России болеют менее 5,6% заразившихся за все время пандемии.