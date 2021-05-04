Негабаритный багаж. Какая задолженность может испортить отпуск

Запрет на выезд за границу может быть наложен, если есть задолженности:

по налогам;

по кредитам, микрозаймам или перед физлицами;

по алиментам;

по штрафам;

по коммунальным услугам;

по возмещению вреда, причиненного здоровью;

по возмещению вреда в связи со смертью кормильца;

по возмещению имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

Имеет значение не само по себе наличие кредита или обязанности выплачивать алименты, а именно просроченная задолженность, для взыскания которой вынесено решение суда, судебные приставы возбудили исполнительное производство и принят соответствующий запрет.

Стандартный срок для добровольной оплаты после того, как должник получил постановление о возбуждении исполнительного производства, — пять дней. Если за это время задолженность не погашена, то судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд из РФ.

"Запрет может устанавливаться на срок не более шести месяцев. В случае непогашения долга этот срок может быть продлен", — рассказывает адвокат Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.