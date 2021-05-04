Негабаритный багаж. Какая задолженность может испортить отпуск

Пока одни страны переживают пик заболеваемости коронавирусом, другие смягчают въездные ограничения для туристов. Открыты для россиян Кипр, Сербия, Черногория, Куба, Болгария, ожидается возобновление авиарейсов на курорты Египта. Франция намерена принимать иностранных туристов с 9 июня при наличии у них санитарного сертификата, власти Италии предполагают летом открыть страну для отдыхающих из России.
В то же время судебные приставы в начале текущего года ограничили выезд из России более 600 тыс. должникам, следует из статистических данных ФССП. На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек. Рассказываем, к чему нужно быть готовыми должникам, которые планируют отпуск.
С какими долгами выезд за границу закрыт?
Запрет на выезд за границу может быть наложен, если есть задолженности:
- по налогам;
- по кредитам, микрозаймам или перед физлицами;
- по алиментам;
- по штрафам;
- по коммунальным услугам;
- по возмещению вреда, причиненного здоровью;
- по возмещению вреда в связи со смертью кормильца;
- по возмещению имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.
Имеет значение не само по себе наличие кредита или обязанности выплачивать алименты, а именно просроченная задолженность, для взыскания которой вынесено решение суда, судебные приставы возбудили исполнительное производство и принят соответствующий запрет.
Стандартный срок для добровольной оплаты после того, как должник получил постановление о возбуждении исполнительного производства, — пять дней. Если за это время задолженность не погашена, то судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд из РФ.
"Запрет может устанавливаться на срок не более шести месяцев. В случае непогашения долга этот срок может быть продлен", — рассказывает адвокат Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.
Какой размер долга влияет на выезд за границу?
Закон определяет сумму долга, после достижения которой выезд из страны может быть ограничен:
- 30 тыс. рублей — в общих случаях;
- 10 тыс. рублей — если речь идет о выплате алиментов или в случае, когда просрочка по выполнению обязательств превысила два месяца, а также если речь идет о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.
Например, если задолженность по кредиту составляет 11 тыс. рублей и сроки ее погашения истекли три месяца назад, то с таким долгом за пределы РФ не выпустят, говорит адвокат, руководитель МКА "Князев и партнеры" Андрей Князев.
"Стоит также подчеркнуть, что в соответствии с п. 48 постановления пленума Верховного суда для принятия решения о запрете на выезд долговые обязательства суммируются. Поэтому если у гражданина есть несколько небольших долгов, но в сумме они превышают 30 тыс. рублей, то запрет на выезд может быть введен", — добавляет Андрей Князев.
Возможна ли ситуация, когда долги есть, а запрета на выезд нет?
Такое возможно в следующих ситуациях:
- отсутствует решение суда о принудительном взыскании;
- судебные приставы не вынесли постановление о возбуждении исполнительного производства или наложении запрета;
- решение суда еще не вступило в силу.
Что делать, если человек узнает о неоплаченных штрафах или долгах прямо перед вылетом?
Он, скорее всего, не сможет покинуть пределы России в короткий срок. Даже если должник оплатит все штрафы, кредиты или алименты, судебные приставы не смогут быстро снять ограничения на выезд из страны. Информацию о погашении долга вносят в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС). Чтобы зачислить средства на счет Федеральной службы судебных приставов и снять запрет на выезд, уходит от одного до десяти дней, отмечают эксперты. "В связи с этим процедура отмены запрета на выезд может занять до двух недель с момента оплаты долга", — уточняет Андрей Князев.
Поэтому лучше заранее проверять информацию о долгах.
Где искать информацию о задолженности?
Сведения о своей задолженности можно найти через портал госуслуг. Через этот же портал можно ее и погасить.
Еще один вариант — банк данных исполнительных производств. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть раздел "Узнай о долгах". Если пристав уже возбудил исполнительное производство, то система покажет сумму долга.
В личном кабинете налогоплательщика отображается вся информация по налогам и сборам.
Кроме того, пристав всегда отправляет должнику копию постановления почтой, на адрес его регистрации или фактического проживания. Наконец, можно обратиться в подразделение Федеральной службы судебных приставов по месту жительства. Там можно узнать, есть ли к человеку претензии по поводу долгов и принято ли постановление об ограничении права на выезд.
А может ли должник путешествовать по России?
"На настоящий момент ограничения на выезд касаются именно поездок за пределы РФ. Для передвижения по территории России ограничений в связи с уклонением от уплаты долгов нет", — говорит Екатерина Тютюнникова.
Что делать, если нет возможности погасить задолженность?
Если должник не может сам справиться с финансовыми обязательствами, лучше искать пути урегулировать задолженности. Если речь идет о кредитах, то их можно объединить, попросить у банка кредитные каникулы, рефинансировать — оформить кредит на более выгодных условиях или воспользоваться госпрограммой помощи заемщикам. Чтобы подсчитать выгоду каждого из этих способов, лучше воспользоваться кредитным калькулятором, который есть на сайте многих финансовых учреждений.
Иногда заемщики прибегают к помощи микрофинансовых организаций. Например, чтобы оплатить долг по ЖКХ или перечислить алименты. Но нужно помнить о процентах, которые придется выплачивать вместе с основным долгом. Плюс штрафы и пени, которые придется заплатить в случае просрочки платежей.
Как сообщалось ранее, российские банки намерены продолжить оказывать помощь гражданам и реструктуризировать кредиты клиентам, чье финансовое положение ухудшилось в результате пандемии.
Вне зависимости от того, перед кем возникла задолженность — перед организацией или человеком, всегда лучше стараться договориться с этой стороной, чем игнорировать проблему.
Дарья Гетманова