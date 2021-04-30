Адвокатам отказали в фоноскопической экспертизе по делу рэпера Моргенштерна

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве отказало адвокатам рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) в проведении фоноскопической экспертизы для установления исполнителя спорных фраз. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов артиста Сергей Жорин.

"Полицейские отказали нам в проведении фоноскопической экспертизы, сославшись на то, что в рамках этого административного дела не важно, кто и что поет, а важно, кто разместил ставший предметом разбирательства контент в интернете. Таким образом, мы считаем, что расследование зашло в тупик, поскольку Алишер не имеет отношения к размещению этого контента, а является одним из исполнителей трека, - рассказал защитник. - А к исполнителям, как выяснилось, у полицейских претензий нет, чем мы вполне довольны".

Ранее, по словам адвоката, о необходимости проведения фоноскопической экспертизы заявляли эксперты ГБУ "Московский исследовательский центр", где в рамках административного расследования была назначена лингвистическая экспертиза текстов песен Моргенштерна. "Лингвисты уведомили полицию, что ряд вопросов, которые перед ними поставили, выходят за пределы их компетенции, и для ответа на эти вопросы необходимо провести фоноскопическую экспертизу", - уточнил Жорин. При этом он отметил, что полицейские также отказались направлять запрос в головную компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, "для установления владельца или администратора YouTube-канала".

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.