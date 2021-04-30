Очередь в детские сады и ясли в Сириусе ликвидируют 1 сентября

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 апреля. /ТАСС/. Открытие на федеральной территории Сириус трех блоков дошкольного отделения для детей от 1 до 7 лет позволит ликвидировать очередь в детские сады и ясли с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Алексей Карпухин в ходе саммита "Большие вызовы для общества, государства и науки" в пятницу.

"Там открываем дошкольную группу, начиная с яслей, от 1 года до 7 лет. Это здание позволяет обеспечить дошкольным образованием всех жителей федеральной территории, и очередность будет 1 сентября ликвидирована. Также оно позволит обеспечить местами в дошкольном учреждении детей всех сотрудников фонда и компаний-резидентов", - сказал Карпухин.

Он добавил, что также с 1 сентября открывается лицей, рассчитанный на 1 100 мест, куда перейдут ученики 7-11-х классов школы №38, переполненной в три раза. Это позволит ликвидировать на федеральной территории вторую смену.

Все здания, а также бассейн, спортивные площадки, стадион и футбольное поле, будут находиться на одной территории.

"В этом году мы подаем заявку на строительство еще одной школы на 2 500 мест, детского сада на 760 мест. Они разместятся на территории через три года и покроют потребности, которые к этому моменту появятся", - добавил замглавы фонда.

На федеральной территории имеется дефицит социальной инфраструктуры в области образования и здравоохранения, который власти планомерно решают. В рамках разработки генплана территории будет учтен рост населения территории и проработаны параметры сооружений, в том числе социального назначения, которые должны быть построены.

О саммите

ТАСС выступает информационным партнером саммита молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", который проходит 26-30 апреля на территории "Сириуса". Мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России. В нем принимают участие более 440 студентов из 41 региона России, представлено более 400 проектов.

Саммит объединяет талантливых студентов, аспирантов, ведущих ученых, представителей академических исследовательских центров, университетов и ведущих высокотехнологичных российских компаний, что позволяет консолидировать все стороны, вовлеченные в научно-исследовательскую и образовательную деятельность. Обсуждаемые темы затрагивают приоритетные направления научно-технологического развития России. Организаторами выступают образовательный фонд "Талант и успех", Научно-технологический университет "Сириус", мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Совета при президенте России по науке и образованию.