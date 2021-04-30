В медкластер Сириуса войдут центр диагностики, спортцентр и многопрофильный стационар

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 апреля. /ТАСС/. Медицинский кластер, создаваемый на федеральной территории Сириус, будет включать в себя клинико-диагностический центр, центр спортивной медицины и многопрофильный стационар для детей и взрослых. Об этом в пятницу в ходе саммита "Большие вызовы для общества, государства и науки" сообщила глава Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Начиная с клинико-диагностического центра, где будут выражены программы клинической психологии и детской неврологии, второй этап - это спортивная реабилитация, третья фаза развития медицинского кластера - это многопрофильный стационар - как детский, так и взрослый", - отметила Шмелева.

Она добавила, что медицина - это шанс для университета "Сириус" добиться выдающихся результатов, и все медицинское направление кластера будет тесно связано с университетом и инновационным центром.

"В этом случае мы хотим дать себе возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы и в плане организации ее, и в плане оказания услуг", - добавила Шмелева.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Дмитрий Савин, на территории Сириуса будет создан высокотехнологичный центр спортивной медицины, который войдет в состав кластера. А Шмелева уточнила, что в Сириусе будут работать порядка 30 спортивных федераций, что даст возможность "постоянного присутствия" и развития спорта, в том числе со стороны науки.

Ранее Шмелева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным говорила о том, что концепция кластера разработана, но подробности не разглашались.

О саммите

ТАСС выступает информационным партнером саммита молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", который проходит 26-30 апреля на территории "Сириуса". Мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России.