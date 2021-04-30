В IT-колледже Сириуса будут готовить младший медперсонал и отельеров

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 апреля. /ТАСС/. Новые образовательные программы для обучения младшего медицинского персонала и специалистов в сфере туризма намерены открыть в IT-колледже Сириуса. Они появятся в 2022 году, сообщил заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Алексей Карпухин в ходе саммита "Большие вызовы для общества, государства и науки" в пятницу.

"В следующем году в колледже мы будет готовить по программам средне-профессионального образования младший медицинский персонал, а также отельеров и специалистов в области туризма. Спрос на них в нашей стране заметно растет", - рассказал Карпухин.

Колледж начнет свою работу 1 сентября этого года, он будет располагаться в новом здании лицея "Сириус". На начальном этапе там предусмотрены три программы - "Компьютерные системы и комплексы", "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование". Обучение по ним будут проходить 110 студентов.

О Лицее

Лицей "Сириус" открыли для учеников с 1 по 11 классы, а также воспитанников детского сада 1 сентября 2020 года. Он объединяет классическое образование и новейшие технологии, образовательный процесс строится индивидуально для каждого ученика. В своей работе лицей использует опыт работы образовательного центра "Сириус".

О саммите

ТАСС выступает информационным партнером саммита молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки", который проходит 26-30 апреля на территории "Сириуса". Мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России. В нем принимают участие более 440 студентов из 41 региона России, представлено более 400 проектов.

Саммит объединяет талантливых студентов, аспирантов, ведущих ученых, представителей академических исследовательских центров, университетов и ведущих высокотехнологичных российских компаний, что позволяет консолидировать все стороны, вовлеченные в научно-исследовательскую и образовательную деятельность. Обсуждаемые темы затрагивают приоритетные направления научно-технологического развития России. Организаторами выступают образовательный фонд "Талант и успех", Научно-технологический университет "Сириус", мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Совета при президенте России по науке и образованию.