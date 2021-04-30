Онищенко считает, что с Бразилии надо взыскать неустойку за отказ от "Спутника V"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отказ Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" имеет политическую подоплеку, с учетом того, что Бразилия сама запросила вакцину, вопрос о неустойке надо решать в судебном порядке. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Я уверен за нашу вакцину, а те придирки, ловля блох со стороны агентства - не что иное, как политическое. <...> Нас это не должно волновать, губки надувать мы не будем по этому поводу, пусть вернут нам эту вакцину, мы привьем этой вакциной своих граждан. И [пусть] заплатят нам неустойку, я бы открыл здесь судебный процесс. Тем более что сама Бразилия просила нас по этой вакцине, мы ее не навязывали", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Онищенко, причина отказа кроется не в бразильском регуляторе, а в политическом руководстве страны, находящемся под давлением США, "которые обещали создать нетерпимую обстановку вокруг российских вакцин и дискредитировать их". Бывший главный санитарный врач РФ также подчеркнул, что российская система регистрации вакцин остается одной из самых строгих в мире.

Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус. Позднее глава регулятора Антониу Барра Торрес сообщил, что агентство может пересмотреть свое решение после получения новых данных от разработчика.

В четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции CBN сообщил, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации, полученной из России. После этого в твиттер-аккаунте "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.