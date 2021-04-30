В посольстве РФ в Душанбе подтвердили, что россиян нет среди пострадавших на границе

ДУШАНБЕ, 30 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Таджикистане вслед за диппредставительством в Киргизии сообщает, что россиян нет среди пострадавших в инциденте на таджикско-киргизской границе.

"По данным генерального консульства России в Ходженте (административный центр Согдийской области Таджикистана - прим. ТАСС), на 30 апреля 2021 года пострадавших российских граждан в ходе событий на таджикско-киргизской границе не зафиксировано", - сообщили ТАСС в диппредставительстве в пятницу.​​​​​

Ранее в российском посольстве в Бишкеке сообщили, что граждане РФ не входят в число пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией. Конфликт между жителями приграничных сел двух стран 29 апреля перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военные в ходе столкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. По последним данным, с киргизской стороны 13 человек погибли и более 100 получили ранения, Душанбе сообщает о восьми погибших и 31 пострадавшем.