Теплая и солнечная погода ожидается на майских праздниках на Юге России

ТАСС, 30 апреля. Регионы Юга России на майских каникулах окажутся в зоне комфортной погоды, будет солнечно и тепло, температура воздуха превысит климатическую норму, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На юге страны, в отличие от большей части регионов европейской части России, будет очень тепло в начале первой декады мая. Солнечная погода создаст все условия для хорошего отдыха на природе. Только в отдельных регионах Северного Кавказа и ЮФО время от времени будут идти небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов", - сказал он.

В Краснодаре до 3 мая включительно воздух прогреется до 23-25 градусов. С 4 по 7 мая при солнечной погоде похолодает до 20 градусов. Ко Дню Победы температура воздуха вновь повысится - до 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону "маевка" пройдет при температуре 20-22 градуса, в воскресенье и понедельник ожидается до 25-27 градусов. Со вторника столбики термометров опустятся до 17-19 градусов, но будет солнечно и без осадков.

В Сочи в выходные дни - 18-20 градусов, в понедельник и вторник - до 23 градусов, со среды по пятницу пройдут кратковременные дожди при температуре воздуха до 15-18 градусов. В Ялте на выходных 23-25 градусов, в понедельник - до 27, солнечно. Со вторника температура понизится до 18-20 градусов, к концу следующей недели ожидается до 23-25 градусов.

В Майкопе (Адыгея) в субботу и воскресенье прогнозируют до плюс 23-25 градусов, в понедельник - до 26 градусов тепла. Со вторника по четверг в Адыгее пройдут кратковременные дожди, похолодает до 15-17 градусов, и только в конце майских каникул воздух прогреется до 20-22 градусов. В Волгограде с 1 по 3 мая - 20-23 градуса, 4 мая - до 20 градусов, затем похолодает до 15-17, существенных осадков не прогнозируют.