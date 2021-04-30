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Теплая и солнечная погода ожидается на майских праздниках на Юге России

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов

ТАСС, 30 апреля. Регионы Юга России на майских каникулах окажутся в зоне комфортной погоды, будет солнечно и тепло, температура воздуха превысит климатическую норму, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На юге страны, в отличие от большей части регионов европейской части России, будет очень тепло в начале первой декады мая. Солнечная погода создаст все условия для хорошего отдыха на природе. Только в отдельных регионах Северного Кавказа и ЮФО время от времени будут идти небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов", - сказал он.

В Краснодаре до 3 мая включительно воздух прогреется до 23-25 градусов. С 4 по 7 мая при солнечной погоде похолодает до 20 градусов. Ко Дню Победы температура воздуха вновь повысится - до 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону "маевка" пройдет при температуре 20-22 градуса, в воскресенье и понедельник ожидается до 25-27 градусов. Со вторника столбики термометров опустятся до 17-19 градусов, но будет солнечно и без осадков.

В Сочи в выходные дни - 18-20 градусов, в понедельник и вторник - до 23 градусов, со среды по пятницу пройдут кратковременные дожди при температуре воздуха до 15-18 градусов. В Ялте на выходных 23-25 градусов, в понедельник - до 27, солнечно. Со вторника температура понизится до 18-20 градусов, к концу следующей недели ожидается до 23-25 градусов.

В Майкопе (Адыгея) в субботу и воскресенье прогнозируют до плюс 23-25 градусов, в понедельник - до 26 градусов тепла. Со вторника по четверг в Адыгее пройдут кратковременные дожди, похолодает до 15-17 градусов, и только в конце майских каникул воздух прогреется до 20-22 градусов. В Волгограде с 1 по 3 мая - 20-23 градуса, 4 мая - до 20 градусов, затем похолодает до 15-17, существенных осадков не прогнозируют.

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РоссияАдыгеяКраснодарский крайРостовская областьКрымВолгоградская область
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