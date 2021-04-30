Голикова заявила, что новые образовательные стандарты утвердят в скором времени

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Фурсенко доработала проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в ближайшее время Минпросвещения проведет процесс их утверждения, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии ведомства.

"Не так давно рабочая группа, которая была создана поручением президента, одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов с учетом доработки, с учетом всех обсуждений, и предложила министерству просвещения провести заключительный этап по утверждению", - сказала она.

Голикова добавила, что на этом работа не закончится, Минпросвещения должно будет доработать примерные образовательные программы с целью их гармонизации. "Но даже по завершении этого этапа мы понимаем, <...> что должны готовиться к совершенно новому подходу, который должен быть реализован с точки зрения вызовов, которые сегодня стоят перед системой образования", - отметила вице-премьер.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ФГОС могут быть утверждены уже в конце февраля - начале марта 2021 года.

Кравцов в конце января прошлого года приостановил работу над новыми федеральными государственными образовательными стандартами, которые разрабатывались при его предшественнице Ольге Васильевой. Позднее президент подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования. Согласно документу, группа образована в целях проведения оценки проектов ФГОС общего образования и анализа ключевых направлений развития.

Сроки подготовки специалистов в колледжах

Голикова сообщила, что правительство подготовило подходы к развитию системы среднего специального образования, которые включают изменение сроков подготовки специалистов, контрольных цифр приема, ремонт колледжей и ориентацию на рынок труда. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.

"Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию. Они предполагают как изменение сроков подготовки, так и порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда", - сказала она.

Голикова добавила, что также сегодня важно организовать взаимодействие между Минпросвещения и Минобрнауки в вопросе подготовки педагогических работников. "У нас не хватает педагогов, у нас достаточно большая нагрузка, и важно, чтобы эти вопросы также были учтены при изменении подходов в подготовке специалистов в системе педагогического образования", - отметила вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов. Глава государства также попросил правительство "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей".

Топ-10 систем образования мира

По влоам вице-премьера, Россия, несмотря на пандемию, перевыполнила плановый показатель по вхождению в топ-10 лучших образовательных систем мира в 2020 году. Ожидалось, что она займет 14 позицию, однако удалось улучшить этот показатель на 0,5 пункта, отметила Голикова.

"Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, РФ улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число ведущих стран мира по общему образованию. Мы предполагали, что по этому показателю мы в 2020 году будем на 14 месте, но улучшили позицию на 0,5 (пункта - прим. ТАСС). Пусть это небольшой шаг, но в сложный период 2020 года для системы образования это очень важно", - сказала она.

Кравцов также отметил, что плановый показатель по качеству школьного образования был достигнут в 2020 году.

Одной из основных целей нацпроекта "Образование" является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Определяться положение РФ относительно других стран будет как средневзвешенное место в международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS. При этом, чтобы получать данные о состоянии российской системы образования и отслеживать динамику, с 2019 года запущен проект, в рамках которого ежегодно будет проводиться региональная и общероссийская оценка качества образования в учебных заведениях России по модели PISA.

Доплаты кураторам групп в колледжах

Кураторы групп в российских колледжах будут получать доплаты размером в 5 тыс. рублей начиная с 1 сентября 2021 года, сообщила Голикова. По ее словам, доплату за классное руководство осенью - зимой 2020 года в таком же размере получили 810 тыс. учителей.

"Я бы хотела обратить также внимание на реализованную по поручению президента [РФ Владимира Путина] инициативу по доплате за классное руководство. В 2020 году с сентября по декабрь выплату получили 810 тыс. учителей, и сейчас эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года, с 1 сентября, эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования", - сказала она.

Министерство просвещения, по ее словам, уже провело всю необходимую работу для того, чтобы реализовать эту инициативу в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей. 21 апреля пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова сообщила, что введение ежемесячной доплаты в размере 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов потребует выделения около 9,5 млрд рублей в год.