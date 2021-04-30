Мероприятия к Дню Победы на главной площади Кирова пройдут без зрителей

КИРОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона, силовых структур, кадетских классов и военно-патриотических клубов пройдет 9 мая на Театральной площади в Кирове без зрителей. Присутствовать на мероприятии смогут только ветераны, сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

"Традиционно на Театральной площади 9 мая в 10:00 состоится торжественное прохождение войск Кировского гарнизона, силовых структур, кадетских классов и военно-патриотических клубов. В связи с ограничительными мерами присутствовать на мероприятии будут лишь ветераны с сопровождающими", - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию парада можно будет увидеть в эфире местных телеканалов. С 11:00 на сцене Театральной площади начнется показ короткометражных фильмов о Великой Отечественной и Второй мировой войне и всеми любимых советских экранизаций - "Белорусский вокзал", "В бой идут одни "старики", "А зори здесь тихие". С 14:00 на площади начнет работу выставка ретроавтомобилей.

На набережной Грина в летнем театре можно будет послушать духовой оркестр, а на спортивной площадке кировчанам предложат отжаться 27 759 раз - именно сколько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Также вечером в саду пройдет бал "В шесть часов вечера после войны". Этой традиции уже более десяти лет: девушки надевают платья 1940-1950-х годов, а молодые люди - военную форму, они танцуют под музыку военных и послевоенных лет.

Традиционно в День Победы по городу по "Маршруту Победы" проедет троллейбус, пассажиры которого узнают о работе предприятий Кирова в годы Великой Отечественной войны и трудовом героизме кировчан. Кроме того, с 4 по 9 мая агитбригады, сформированные из сотрудников учреждений культуры, дадут 24 мини-концерта во дворах, где проживают ветераны. Всего в областном центре в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет более 70 мероприятий, акций и концертов.