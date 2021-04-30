{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Кравцов сообщил, что все регионы прислушались к рекомендации ввести каникулы с 1 по 10 мая

В детсадах по необходимости будут организованы дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб, добавил глава Минпросвещения

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы прислушались к рекомендации министерства просвещения РФ ввести каникулы между майскими праздниками, заявил в пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ глава министерства Сергей Кравцов.

"Регионам направлены рекомендации об объявлении каникул, и все регионы здесь максимально прислушались к нашим рекомендациям", - сказал Кравцов.

Он добавил, что в детсадах по необходимости будут организованы дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха в РФ продлится с 1 по 10 мая включительно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
Все парки и скверы Петербурга открылись после просушки
Работы велись с 25 марта
Читать полностью