Кравцов сообщил, что все регионы прислушались к рекомендации ввести каникулы с 1 по 10 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы прислушались к рекомендации министерства просвещения РФ ввести каникулы между майскими праздниками, заявил в пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ глава министерства Сергей Кравцов.

"Регионам направлены рекомендации об объявлении каникул, и все регионы здесь максимально прислушались к нашим рекомендациям", - сказал Кравцов.

Он добавил, что в детсадах по необходимости будут организованы дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха в РФ продлится с 1 по 10 мая включительно.