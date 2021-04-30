В Крыму смогут проверять сбережения в биткойнах и другие цифровые активы депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Госсовет Крыма внес поправки в антикоррупционное законодательство, благодаря которым с этого года председатель регионального парламента или глава Крыма смогут направить запрос о наличии у депутатов и глав местных администраций биткойнов и прочих финансовых цифровых активов, сообщается в пятницу на сайте крымского Госсовета.

"Государственный Совет Республики Крым на очередном заседании сессии одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы в сфере противодействия коррупции. [Теперь] председатель Госсовета (или уполномоченный им заместитель) вправе направлять запросы операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (например, биткойнов), с целью контроля за расходами депутата Госсовета, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая же норма действует и для органов исполнительной власти: глава Крыма или уполномоченный им представитель сможет направить запрос о цифровых активах глав местных администраций, работающих по контракту, или муниципальных чиновников, а также граждан, которые претендуют на такие должности.

По данным Госсовета, такие запросы возможно делать уже с этого года.