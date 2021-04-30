Кремль не обсуждает сокращение выходных в январе из-за увеличения майских

Главное о порядке работы и оплате труда с 4 по 7 мая

"Не знаю, такой информацией не располагаю", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли сокращение январских новогодних выходных в 2022 году из-за увеличения числа нерабочих дней в мае 2021 года. По его словам, такая идея в администрации президента РФ не обсуждается.

"Гуляем [в предстоящие майские выходные дни] мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побежден, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью", - разъяснил Песков.

"Поэтому вряд ли эти дни, которые объявлены [нерабочими], подлежат какой-то дальнейшей компенсации, - добавил представитель Кремля. - Никаких решений на этот счет не принималось".

При этом Песков не располагает информацией, что в каких-либо регионах страны дни с 4 по 7 мая объявлены рабочими, несмотря на президентский указ. Он предложил эти вопросы адресовать руководителям субъектов РФ.

Комментируя решение властей Тувы ввести на время майских праздников "сухой закон", пресс-секретарь главы государства отметил, что "региональное руководство реализует свои полномочия, глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, это происходит на их усмотрение".