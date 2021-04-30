МЧС предупредило о грозовых дождях в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС распространило экстренные предупреждения о грозовых дождях и усилении ветра до 18 м/с в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки.

"По прогнозам синоптиков, в Москве в ближайший час с сохранением до 09:00 1 мая ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 м/ с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Аналогичное предупреждение распространило Главное управление МЧС по Московской области.

Во время непогоды спасатели рекомендуют воздержаться от поездок, а выехавшим водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а на проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

При сильном ветре рекомендуют убирать вещи со двора и балконов, а живущим в частных домах обрезать до непогоды сухие деревья. Также советуют во время грозы закрывать окна, не топить печки в домах, отключить радио и телевизор. В грозу также нельзя купаться, не стоит бегать или ездить на велосипеде. Если все же ударила молния, то пострадавшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом и вызвать скорую помощь.