Песков планирует провести майские каникулы "в смешанном режиме"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует провести майские каникулы "в смешанном режиме".

"В смешанном режиме, - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как он планирует провести майские выходные дни. - Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами".

Песков отметил, что не станет проводить свои ежедневные брифинги с представителями СМИ в эти дни, однако не исключил, что в случае необходимости все-таки может пообщаться с журналистами.