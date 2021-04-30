Заседание Госсовета по школьному образованию состоится летом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Заседание Государственного совета по теме школьного образования состоится летом текущего года, заявил в пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ глава министерства Сергей Кравцов.

"В ближайшее время, летом, планируется заседание Государственного совета именно по теме школьного образования", - сообщил Кравцов.

Помимо этого, в ходе своего выступления министр сообщил, что по оценке Минпросвещения и Рособрнадзора, уровень образования школьников из-за домашнего обучения, на которое пришлось перейти из-за пандемии в прошлом году, не снизился.

Говоря о среднем профессиональном образовании, Кравцов отметил, что к 1 сентября этого года министерство завершит корректировку образовательных программ в колледжах. Он напомнил, что в прошлом году был проведен анализ всех программ, который показал, что порядка 30% из них не соответствуют запросам региональных рынков труда. По некоторым специальностям планируется сокращение сроков обучения с 4 до 2 лет, добавил Кравцов.

Также министр сообщил, что около 110 тыс. россиян, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, прошли переобучение на базе колледжей в рамках проекта Минпросвещения и были трудоустроены.