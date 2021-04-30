В Петербурге начали ставить прививки от COVID-19 пациентам, выписывающимся из больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге будет проводиться для пациентов, которые только что выписались из больницы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В Петербурге стартует вакцинация от коронавирусной инфекции выписывающихся из больниц пациентов. Больным, не имеющим медицинских противопоказаний к введению препарата, будет предложено привиться. Как правило, речь идет о пациентах терапевтического профиля, которые находились в стационаре из-за обострения хронического заболевания и прошли курс лечения", - говорится в сообщении.

Вакцинация таких пациентов в пятницу впервые состоится в городской больнице №33. В дальнейшем этот формат планируется распространить и на некоторые другие стационары.

Всего вакцинацию от коронавируса в городе прошли более 557 тыс. человек, из них свыше 418 тыс. завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в Петербурге составляет более 176 тыс. комплектов доз. В городе работают 134 стационарных пункта вакцинации на базе медицинских организаций, 13 мобильных пунктов, также организована вакцинация маломобильных людей на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 415 740 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 374 736 человек, умерли 13 214. За последние сутки в городе выявили 725 случаев заражения.