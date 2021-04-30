Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, свидетельствует информация на сайте ведомства.

Данная организация была добавлена в соответствующий перечень 30 апреля.

В четверг в Мосгорсуде прошла беседа по иску прокуратуры о признании ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан НКО-иноагентом), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан НКО-иноагентом) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Заседание по существу состоится 17 мая. В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками блогера Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.

