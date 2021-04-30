Песков заявил, что в беседе Уйбы с депутатом от КПРФ нет ничего противоправного

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Использование ненормативной лексики, которую применил губернатор Коми Владимир Уйба в разговоре с депутатом от КПРФ Олегом Михайловым, не является противоправным действием, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, но, с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, наверное, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана. Тем более, что ничего противоправного совершено не было", - сказал Песков, комментируя инцидент.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что разговор в непарламентских выражениях не был публичным. "Это было в коридоре. Ну, не надо депутату просто записывать на магнитофон мужской разговор", - сказал Песков. "Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил. Поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что в публичной плоскости это не выльется, не будет никаких оскорблений публичных. Абсолютно мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы и не будем", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос об этической стороне произошедшего.

В ответ на вопрос о том, насколько приемлемо в такого рода разговорах использовать угрозы, Песков заметил, что "если он не ошибается, никаких противоправных действий не было предпринято". Что касается заявления, которое Михайлов направил правоохранителям, то, по словам Пескова, "органы пусть разбираются".

Комиссия по регламенту и депутатской этике Госсовета Коми лишила слова на предстоящие два заседания депутата от фракции КПРФ Олега Михайлова после конфликтной ситуации в местном парламенте. В четверг после заседания Госсовета, на котором глава Коми выступал с докладом о работе местного правительства в 2020 году, Михайлов нецензурно высказался в адрес Владимира Уйбы. Затем депутат на своей странице "ВКонтакте" и других социальных сетях выложил видеозапись части своего выступления в Госсовете, в котором он назвал губернатора "трусом" и "подлецом", а также аудиозапись разговора якобы с главой региона, который нецензурно потребовал объяснений. Михайлов заявил, что расценивает произошедшее как угрозы и обратится в правоохранительные органы.