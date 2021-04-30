Госсовет Коми лишил депутата права на выступления из-за оскорблений в адрес главы региона

СЫКТЫВКАР, 30 апреля. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми лишил депутата, руководителя фракции КПРФ Олега Михайлова права выступления на предстоящих двух заседаниях за неподобающее поведение и оскорбления в адрес главы республики Владимира Уйбы в региональном парламенте, которые прозвучали в четверг после доклада главы региона о работе правительства за прошлый год. Комиссия по регламенту и депутатской этики Госсовета также обратится в прокуратуру региона на предмет правовой оценки всех, в том числе, более ранних высказываний Михайлова, сказал ТАСС председатель комиссии Владимир Жариков.

"Госсовет Республики Коми своим постановлением лишил депутата Михайлова Олега Алексеевича права выступления на предстоящих двух заседаниях Госсовета за те неподобающие деяния, которые он позволил себе на заседании вчера. Это накопилось, комиссия выносила предупреждение в феврале о недопустимости такого поведения, в следующий раз будем принимать радикальные решения", - сказал ТАСС Жариков.

Госсовет включил в повестку заседания сессии вопрос о нарушении правил депутатской этики со стороны Михайлова сразу после доклада главы и последовавшего перерыва. "Наша комиссия состоит из девяти депутатов, восемь депутатов поддержали данное решение [о лишении выступлений], кроме одного воздержавшегося, это как раз Михайлов, который входит в состав комиссии и присутствовал на заседании. В ближайшее время мы обратимся в прокуратуру на предмет правовой оценки всех высказываний Михайлова", - отметил Жариков.

О сути конфликта

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы региона Евгений Ракин, в четверг состоялся ежегодный доклад главы Республики Коми перед региональным Госсоветом. "По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич [Михайлов] говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича [Уйбы]. При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич", - сообщил Ракин, добавив, что уже за пределами зала Уйба подошел к Михайлову и потребовал разъяснений. Михайлов, по словам пресс-секретаря, "отказался отвечать за свои слова, более того, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор". Запись разговора Михайлов выложил на своей странице "ВКонтакте" и заявил, что в ответ на "нецензурные угрозы" он обратится в правоохранительные органы.

Комментариями представителей фракции КПРФ в Госсовете по ситуации ТАСС пока не располагает.

Владимир Уйба был избран главой Республики Коми в сентябре 2020 года, баллотировался в порядке самовыдвижения. Был назначен врио главы Коми 2 апреля 2020 года, сменив на посту руководителя республики Сергея Гапликова.