Все парки и скверы Петербурга открылись после просушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Все 87 парков, садов и скверов Петербурга, закрытых 25 марта на просушку после зимы, открылись для горожан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета по благоустройству города.

"Все петербургские парки, сады и скверы открыты для посещения после просушки. Напомним, в этом году после зимы в Петербурге были закрыты 87 территорий зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

В пятницу открылись сад Сан-Галли, Никольский и Юсуповский сады, парк Александрино, Таврический сад и другие. Все 87 садов и парков открылись не одновременно. В некоторые из них горожане смогут попасть благодаря хорошей погоде раньше 1 мая - срока, установленного регламентом.

Городские сады и парки закрывают на просушку после зимы, чтобы дорожки быстрее высохли от влаги тающего снега и льда. Пока территории зеленых насаждений Петербурга были закрыты, садовники привели в порядок урны, мебель, там, где было необходимо, подсыпали дорожки. Специалисты уже начали посадки деревьев и кустарников.

С 30 апреля в Петербург придет потепление, в первые три дня мая воздух прогреется до 10-12 градусов.