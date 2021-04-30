Глава Ингушетии намерен сделать прививку от коронавируса

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил во время отчета о работе правительства республики за 2020 год.

"Многие, основываясь на слухах выражают недоверие к вакцинации, но мы же взрослые люди, надо относиться серьезнее. Надо прислушиваться к врачам, которые говорят, что это безопасно, и нет никаких последствий. "Если вы спросите, почему Калиматов не вакцинируется от коронавируса, отвечу: сделаю в ближайшее время, после прохождения необходимого интервала времени после прививок от респираторных заболеваний, которые уже сделал", - отметил он.

По его словам, в настоящее время исследования на выявление возбудителя коронавируса проводят семь лабораторий региона мощность которых на 35 % превышает требуемый норматив. "Создан резерв лекарственных препаратов на двухмесячный срок, средств индивидуальной защиты - на семь месяцев", - добавил Калиматов.

По последним данным, в Ингушетии привились первым компонентом вакцины 24 932 человека (82,4% от общего количества полученной вакцины), вторым компонентом вакцины - 15 352 человека. Республикой получено 30 262 дозы вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". В течение недели ожидается поставка около 7 тысяч доз.