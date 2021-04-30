Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России, добровольных пожарных с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Пожарные - это люди особой закалки, мужественные, смелые, надежные, преданные своему призванию. В любую минуту вы готовы самоотверженно бороться с огнем, ликвидировать чрезвычайные ситуации, оказывать поддержку попавшим в беду. Каждый раз, сталкиваясь со сложной ситуацией, вы проявляете героизм, рискуете собой, делаете все, чтобы помочь пострадавшим. Сегодня на вашем счету - тысячи предотвращенных и ликвидированных пожаров, сотни тысяч спасенных жизней. Ваш нелегкий, самоотверженный, благородный труд пользуется большим уважением и благодарностью в нашей стране", - подчеркнул премьер.

Мишустин назвал Государственную противопожарную службу одной из самых крупных и современных структур, которая обладает новейшей техникой, большой научной и учебной базой, а также выразил признательность ветеранам противопожарной службы, которые являются примером для молодых специалистов, передают им свои опыт и знания.

30 апреля ежегодно в РФ отмечается День пожарной охраны - профессиональный праздник российских пожарных. Дата была установлена указом президента РФ Бориса Ельцина в 1999 году.