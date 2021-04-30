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Суд в Москве отказался исключить правозащитника Пономарева из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло Льва Пономарева в реестр в конце декабря 2020 года

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в пятницу отказался исключить правозащитника Льва Пономарева из реестра СМИ-иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Судом отклонено административное исковое заявление Льва Пономарева к Минюсту РФ о признании незаконным его включения в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - сказали в суде.

В конце декабря 2020 года Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых человек: правозащитника Льва Пономарева, учителя Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую.

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