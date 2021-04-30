Минпросвещения разработало новый курс по обществознанию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало новый курс обществознания для школ, который увеличивает долю тематик, связанных с социализацией ребенка. Об этом в пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

"Особую роль в воспитании играет школьный урок. В декабре 2020 года федеральные государственные образовательные стандарты дополнены нормами, касающимися воспитательной работы. Мы понимаем, что каждый урок в школе должен быть направлен на личностное развитие ребенка, нами разработан новый курс обществознания, увеличивающий долю тематик, направленных на социализацию ребенка", - сказал Грибов.

По его словам, новый курс включает такие темы, как семья и семейные отношения, духовная культура, предпринимательская деятельность, финансовая грамотность.

В марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что в новые учебники по обществознанию включен курс по семьеведению. Этот курс в 2017 году предложила ввести в школе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, такой курс будет преподаваться в рамках существующих гуманитарных предметов, отдельных уроков не будет.