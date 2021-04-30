Индивидуальные парады проведут для ветеранов войны в Ставрополе перед Днем Победы

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Индивидуальные парады для ветеранов Великой Отечественной войны проведут в городе Ставрополе накануне Дня Победы. Участвовать в акции "Парад во дворе ветерана" будут военнослужащие, юнармейцы и артисты, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Торжественным маршем в знак благодарности и уважения к ветеранам пройдут военнослужащие 49-й армии. В акции также примут участие юнармейцы, в том числе в составе сводного отряда почетного караула Поста №1. Ветеранов поздравят бойцы, одетые в форму солдат 1940-х годов, с военно-историческим оружием и Знаменем Победы в руках", - пояснили в администрации.

Песни военных лет для ветеранов исполнят участники Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Солдатский конверт". Аккомпанировать им будет военный духовой оркестр 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, индивидуальные парады 4 мая в преддверие Дня Победы проведут для пяти ветеранов, которым уже сложно выходить из дома. В целом в городе проживает 131 ветеран войны, они будут приглашены на военный парад, который пройдет на центральной площади 9 мая.