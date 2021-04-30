Ограничения на развлекательные и другие мероприятия продлены в Ненецком АО до 31 мая

ТАСС, 30 апреля. Ограничения на развлекательные, физкультурно-спортивные и другие мероприятия с очным участием жителей, введенные из-за пандемии коронавируса, продлены в Ненецком автономном округе (НАО) до 31 мая, говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"В регионе продлены до 31 мая ограничения на проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан", - указано в сообщении.

Таким образом, в НАО не будут проводиться демонстрация 1 мая и парад в День Победы, а также другие очные праздничные мероприятия. "Ситуация в нашем округе стабильная, но мы видим, что происходит в мире, в стране, в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург. Мы понимаем, что в майские каникулы в средней полосе люди поедут на дачи и не будут ни с кем контактировать, а жители НАО поедут в мегаполисы, за границу. С начала майских праздников и, особенно, после их окончания, мы ждем подъем заболеваемости в Ненецком округе", - приводит пресс-служба главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар.

"Бессмертный полк" пройдет онлайн, в регионе состоятся различные акции, приуроченные ко Дню Победы, которые не подразумевают массовости: "Окна Победы", "Фонарики Победы" и другие.

С начала пандемии в регионе выявлено 1 096 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки новых случаев не зарегистрировано. С начала пандемии выздоровели 1 084 человека. На сегодняшний день на лечении находятся два пациента. В регионе зарегистрировано четыре летальных исхода от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, масочный режим.