Россияне рассказали, открытия каких стран они ждут больше всего

Сервис OneTwoTrip узнал у своих клиентов, открытия каких стран они ждут. Большинство туристов надеются на снятие ограничений с Италией , говорится во вторник в пресс-релизе компании.

По данным опроса, 20% респондентов ждут возобновления поездок в Италию, 10% хотели бы отправиться в Таиланд, а 8% — в Испанию.

Кроме того, путешественники хотят посетить Францию (5%), Вьетнам (3%), Индонезию (2,5%), Португалию (2%), Германию и Японию (по 1,8%), Чехию и Финляндию (по 1,6%), а также Индию и Китай (по 1%).

Также 7,7% опрошенных ждут возобновления чартеров и увеличения числа регулярных рейсов в Турцию. 3,6% надеются на открытие чартеров в Египет и столько же респондентов хотели бы, чтобы в Греции отменили квоту по количеству туристов. 1,7% ожидают прямого авиасообщения с Черногорией, а 1,2% — чартеров в Доминикану.

По данным сервиса, 4% туристов ждут открытия всех стран Евросоюза, а 0,5% — полного снятия ограничений в мире.

OneTwoTrip также выяснил, что за новостями о возможном открытии границ следят 73,5% опрошенных. 44% туристов отметили, что сразу начинают искать билеты, если видят сообщения о снятии ограничений на поездки в какую-либо страну. Каждый второй (53%) признался, что рискует и покупает билеты, если попадается выгодное предложение.

В опросе приняли участие 3 960 человек.