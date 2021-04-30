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Алисе Фрейндлих, Михаилу Боярскому и Зинаиде Корневой вручили государственные награды

Церемония состоялась в Смольном
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Описание
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Михаил Боярский
© Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Алиса Фрейндлих и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил государственные награды народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому и ветерану войны Зинаиде Корневой. Также были награждены и другие выдающиеся люди, церемония состоялась в пятницу в Смольном, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

"Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил генеральный директор Канонерского судоремонтного завода Николай Вихров. Народный артист РСФСР Михаил Боярский удостоен Ордена Почета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Корневой, которая в прошлом году организовала благотворительную акцию по сбору средств в поддержку врачей, пострадавших в борьбе с коронавирусом, вручили знак отличия "За благодеяние". Благодаря этой инициативе удалось собрать несколько миллионов рублей.

Медалью "За спасение погибавших" наградили тренера училища Олимпийского резерва Дениса Маркелова, который спас детей из горящего на парковке автомобиля. Начальнику ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексею Аникину глава города вручил благодарность губернатора за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности и защиту города от чрезвычайных ситуаций.

"Вас, людей разных профессий, объединяет преданность своему делу и нашему городу. Прошлый год был непростым для всех. Но каждый из вас делал все, чтобы побороть пандемию, защитить себя, своих близких, друзей, жителей нашего города", - привели в пресс-службе слова Беглова. Губернатор особо отметил заслуги врачей, которые продолжают сражаться с COVID-19, строителей, построивших все запланированные социальные объекты, а также учителей школ и преподавателей вузов, которые обучали в дистанционном формате.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургФрейндлих, Алиса БруновнаБоярский, Михаил Сергеевич
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