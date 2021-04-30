В Госдуму внесли законопроект о детском и студенческом туризме

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Группа членов думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи во главе с его председателем Борисом Пайкиным (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере студенческого и детского туризма. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива подготовлена во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Предлагаемые изменения предусматривают, в частности, "совершенствование определения детского туризма", также предлагается наделить Минпросвещения РФ полномочиями определять порядок компенсации родителям 50% стоимости детских путевок, указывают авторы.

Детский туризм предлагается определить как "туризм организованной группы в возрасте от 7 до 18 лет" в сопровождении как минимум одного взрослого, который отвечает за обеспечение безопасности и является законным представителем несовершеннолетних туристов. Также законопроектом вводится понятие "студенческий туризм". Поправки предложены в законы "Об основах туристской деятельности" и "Об основных гарантиях прав ребенка".

Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По обычным турам условия туристического кешбэка до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Как сообщила ранее журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, программа детского туристического кешбэка стартует с 20 мая и рассчитана на поездки детей с середины июня.