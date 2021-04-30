Минпросвещения заявило, что будет пресекать незаконные попытки перепрофилирования детсадов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России будет с привлечением прокуратуры жестко пресекать незаконные попытки реорганизации и перепрофилирования детских садов. Об этом заявил в пятницу на коллегии Минпросвещения глава министерства Сергей Кравцов, комментируя слова уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о поступающих к ней жалобах на нецелевое использование детских учреждений в ряде регионов.

Детский омбудсмен в ходе заседания отметила, что в ряде регионов органы власти незаконно реорганизуют, ликвидируют и используют не по назначению детские сады. "Это проблема поступает к уполномоченным по правам ребенка. Например, в одном из регионов ликвидировали детские сады без положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения, где-то взрослые занимаются йогой в актовом зале детского сада", - сказала она.

"Минпросвещения с привлечением прокуратуры будет жестко пресекать все незаконные попытки перепрофилирования и реорганизации детских садов в коммерческие объекты. Прошу коллег из региональных органов власти контролировать эти вопросы. Недопустимо возвращение практики 90-х годов, когда незаконно закрывались детские сады и вместо них открывались коммерческие объекты", - ответил Кравцов.

Министр просвещения попросил Кузнецову предоставить информацию о нарушениях по каждому региону. "Совместно с нами, совместно с другими органами исполнительной власти будем решать эти вопросы", - подчеркнул он.