Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Орловскую область

ТАСС, 30 апреля. Первая партия вакцины "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор" в количестве 810 доз поступила в Орловскую область, необходимость ее применения в каждом случае определят врачи, сообщил и. о. руководителя регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев.

"В регион поступила первая партия "Эпиваккороны" - 810 доз. Они распределены между лечебными учреждениями, которые в ближайшее время смогут использовать вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Она тоже двухкомпонентная, как и "Спутник V", и вакцинация осуществляется на тех же условиях", - цитирует пресс-служба правительства региона Николаева.

Как отметил Николаев, необходимость применения "Эпиваккороны" при вакцинации будут определять врачи. В каждом конкретном случае будут учитываться результаты осмотра желающего получить прививку и перечень показаний.

К 30 апреля в Орловской области развернули 36 прививочных пунктов, в том числе на территории торгового центра в Орле, вакцинацию от коронавируса на предприятиях проводят мобильные бригады. Прививку от коронавируса получили более 30 тыс. жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 34 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 058 человек, 575 пациентов умер. Действие масочного режима и запрет на массовые мероприятия продлен до конца мая.