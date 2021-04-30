В Центральной России ожидается теплая и дождливая погода

ТАСС, 30 апреля. Синоптики прогнозируют умеренно теплую и дождливую погоду в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 1-3 мая. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, в регионе 1-3 мая ожидают дожди, грозы, град и потепление до 26 градусов. "В ночь на 1 мая облачно, пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозой, ночью - плюс 7-12 градусов, днем - плюс 17-22 градуса. В воскресенье будет переменная облачность, ночью - плюс 4-9 градусов, местами небольшой дождь, днем будет без осадков и плюс 20-25 градусов. В понедельник днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни с градом, при грозе порывы ветра составят до 15-20 м/с, ночью - плюс 9-14 градусов, а днем - плюс 21-26 градусов", - сказала собеседница агентства.

В Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях в субботу столбики термометров покажу около 15-18 градусов в дневные часы, но 2-3 мая воздух прогреется до 19-21 градуса, местами до 22 градусов. Дожди ожидаются преимущественно в субботу и понедельник, в воскресенье - переменная облачность."1 мая будет облачно, дождь, ночью местами сильный, возможны грозы, температура воздуха днем - до 17 градусов. 2 мая будет преимущественно без осадков, температура воздуха - до плюс 16 градусов", - отметили в ЦГМС по Рязанской области.

Умеренно теплая и дождливая погода установится 1-3 мая в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, где в дневные часы прогнозируется до плюс 13-16 градусов, что на 2-3 градуса выше, чем в предыдущие двое суток. "1 мая у нас будет относительно тепло - до 15 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди и даже грозы, несильные и кратковременные. А вот 3 мая у нас ожидается циклон, будут дожди, местами сильные, но температура все равно на уровне 10-15 градусов тепла, ветер южный и юго-восточный, довольно сильный - до 15-17 м/с", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 2 мая регионы ЦФО будут находиться в зоне высокого атмосферного давления, что существенно снизит вероятность осадков. 3 мая с юго-запада на северо-восток округа будет перемещаться активный циклон, на фоне дождей возможно усиление ветра до 18 м/с.