Жители Северной Осетии по ошибке заплатили бывшему поставщику электроэнергии 67 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ. 30 апреля. /ТАСС/. Более 104 тыс. семей в Северной Осетии ошибочно перечислили платежи за электроэнергию компании, лишенной статуса гарантирующего поставщика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Более чем 104 тыс. семей перечислили финансовые средства в размере около 67 млн рублей на расчетные счета старого гарантирующего поставщика", - сказал собеседник агентства.

АО "Севкавказэнерго" 1 апреля 2020 года было лишено статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, а ПАО "Россети СК" был присвоен статус гарантирующего поставщика сроком на 12 месяцев. При этом предыдущим гарантирующим поставщиком не была проведена предварительная разъяснительная работа с населением.

Тем не менее АО "Севкавказэнерго" продолжило принимать платежи за электроэнергию, реализованную в период деятельности нового гарантпоставщика электрической энергии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго", для возврата денежных средств всем абонентам, допустившим переплату, необходимо самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о снятии ареста с произведенных платежей.

Юридическая служба энергокомпании еще осенью прошлого года подала исковое заявление в Ленинский районный суд Владикавказа к Федеральной службе судебных приставов России о снятии ареста с ошибочно перечисленных платежей, однако решение пока не принято.