В Якутии учитель физкультуры избил ученика

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после информации о нанесении телесных повреждений девятикласснику учителем физкультуры в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщили в СК, в пятницу в соцсетях распространилась видеозапись с информацией о том, что 14 апреля на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района Якутии нанес телесные повреждения ученику девятого класса.

В СК отметили, что подросток получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. В медучреждении ему назначили амбулаторное лечение.

Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха организовал процессуальную проверку. При подтверждении факта случившегося будет дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.