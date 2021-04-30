В Нидерландах пенсионеры переехали в первый в Европе напечатанный дом

ГААГА, 30 апреля. /ТАСС/. Супружеская пара из Нидерландов стала жильцами первого в Европе дома, полностью построенного с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian.

Пенсионерам из Амстердама - 70-летней Элизе Лутц и 67-летнему Харри Деккерсу строители вручили в четверг цифровые ключи - специальные приложения на мобильных телефонах - от входной двери их нового дома с двумя спальнями.

"На печать этого дома потребовалось всего 120 часов", - сказал Бас Гюисманс, генеральный директор компании Weber Benelux, строительного подразделения французской многонациональной корпорации Saint-Gobain.

Новый дом площадью 94 кв м создан по форме валуна и состоит из 24 бетонных элементов. Они печатались слой за слоем на заводе в городе Эйндховен, а затем перевозились на грузовике на строительную площадку и устанавливались на фундамент.

Первые готовые дома проекта Milestone, реализуемого совместно с Техническим университетом Эйндховена и жилищной корпорацией Vesteda, планировалось выставить на рынок аренды еще в 2019 году, но из-за сложностей архитектурного проекта сроки были перенесены.

Сооружение строений с помощью 3D-печати рассматривается многими в строительной отрасли как способ сокращения расходов и ущерба окружающей среде, в частности, за счет уменьшения количества используемого цемента и отсутствия отходов стройматериалов. Кроме того, специалисты отмечают автоматизацию процесса и высокую скорость возведения зданий и сооружений.