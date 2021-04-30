Масочный режим в Севастополе продлили до конца мая

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя продлили масочный режим в городе до конца мая, сообщили в пресс-службе городского правительства в пятницу.

"Губернатор Михаил Развожаев продлил режим повышенной готовности на территории города в связи с пандемией COVID-19 до 31 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию сохраняются в торговых центрах и общественном транспорте. Граждане РФ, которые приезжают в город с территории другого государства, должны предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус и по прибытии пройти повторное исследование ПЦР. "Для допуска к учебе иностранные студенты обязаны сделать повторный тест в течение 72 часов после въезда. До получения результата они обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что право удаленно оформить листок нетрудоспособности сохраняют беременные и лица с хроническими заболеваниями, влекущими тяжелое течение болезни в случае заражения коронавирусом.

В Севастополе с начала пандемии коронавирус выявлен у более чем 14 тыс. человек, около 13 тыс. выздоровели. Во второй половине зимы темпы распространения коронавируса в городе снижаются: от примерно 100 случаев в сутки показатели опустились до 20-30. При этом идет вакцинация - прививку получили уже более 50 тыс. человек (около десятой части от официальной численности жителей).