Трех учителей из России перевели в безопасный район Таджикистана из-за событий на границе

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Трое российских учителей из приграничного села в Таджикистане переведены в безопасный район в связи с событиями на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Ввиду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район. Учителя временно размещены в городе Худжанд, им оказывается всесторонняя поддержка, и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе", - говорится в сообщении.

Минпросвещения вместе с МИД РФ взяло на особый контроль ситуацию с 29 учителями, которые работают в киргизском городе Оше. Их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

В Минпросвещения добавили, что в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить эвакуацию учителей.

С 2017 года Минпросвещения России совместно с Министерством образования и науки Республики Таджикистан при поддержке МИД России и Россотрудничества реализует гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом". В 2020/2021 учебном году в Республике Таджикистан работают 50 российских учителей в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.